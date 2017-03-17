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市场报道 | 2017年 3月 17日 星期五 21:50 BJT

美国热股：珠宝商蒂芙尼季度获利优于预期，盘初上扬近3%

路透3月17日 - 珠宝商蒂芙尼(Tiffany)公布的第四季获利优于预期，受助于日本和中国强劲的珠宝需求，也因为商品涨价，成本下降。

蒂芙尼股价周四收报89.98美元，周五盘初上扬2.6%，报92.33美元。(完) (编译 白云; 审校 母红)
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