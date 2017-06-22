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市场报道 | 2017年 6月 22日 星期四 21:41 BJT

美国热股：甲骨文业务转型成效初现推动获利超预期，盘初触及纪录高位

路透6月22日 - 甲骨文公布的季度获利高于华尔街预估，并对当前季度给出乐观的财测，表明该公司向云业务转型开始收到成效。

在5月31日止的第四季，云事业总营收飙升58.4%至13.6亿美元。

公司第四季净利增至32.3亿美元，或每股盈余0.76美元；上年同期分别为28.1亿美元，或每股盈余0.66美元。

扣除特殊项目后，甲骨文每股盈余为0.89美元。

甲骨文股价周三在美股盘后交易中飙涨10.6%至51.25美元的纪录高位。股价今年迄今已上扬了约20%。

周四盘初再创纪录高位，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股。甲骨文最新劲扬9.6%，报50.79美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
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