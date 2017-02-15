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市场报道 | 2017年 2月 15日 星期三 22:32 BJT

美国热股：百事可乐股价盘初下滑，此前公布季度营收成长

路透2月15日 - 百事可乐(PepsiCo)发布季度营收成长5%，得益于北美市场对公司健康饮品需求增加所赐。

百事可乐周三盘初股价下跌1.1%，报105.74美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
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