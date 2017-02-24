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市场报道 | 2017年 2月 24日 星期五 22:38 BJT

美国热股：百度季度营收下降，盘初急跌逾4%

路透2月24日 - 百度连续第二季营收下降，其医疗和相关广告业务遭到监管部门审查一事继续影响着这家中国互联网搜索巨头。

百度盘初急跌4.38%，报176.54美元。(完) (编译 李婷仪 审校 母红)
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