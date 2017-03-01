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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 22:40 BJT

美国热股：百思买公布第四季同店销售意外下滑，盘初跌逾4%

路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。

百思买周二收报44.13美元，周三盘初跌4.67%，报42.07美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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