美国热股：知名对冲基金经理保尔森成为威朗制药董事会成员，盘初升近4%

路透6月19日 - 维权投资者暨对冲基金经理John Paulson已加入威朗制药(Valeant Pharmaceuticals)董事会。威朗制药目前正积极重组以偿还债务。

根据路透数据，截至3月31日，保尔森的对冲基金公司Paulson & Co持有威朗制药5.68%股权，为该公司最大股东。