版本:
中国
市场报道 | 2017年 6月 19日 星期一 21:44 BJT

美国热股：知名对冲基金经理保尔森成为威朗制药董事会成员，盘初升近4%

路透6月19日 - 维权投资者暨对冲基金经理John Paulson已加入威朗制药(Valeant Pharmaceuticals)董事会。威朗制药目前正积极重组以偿还债务。

根据路透数据，截至3月31日，保尔森的对冲基金公司Paulson & Co持有威朗制药5.68%股权，为该公司最大股东。

威朗制药在美国上市的股票周一急升3.6%，报13.12美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍/母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐