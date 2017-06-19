美国热股：知名对冲基金经理保尔森成为威朗制药董事会成员，盘初升近4%

中国新股：证监会下发新一批六家企业IPO批文，募资总额不超过32亿元
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
路透6月19日 - 维权投资者暨对冲基金经理John Paulson已加入威朗制药(Valeant Pharmaceuticals)董事会。威朗制药目前正积极重组以偿还债务。
根据路透数据，截至3月31日，保尔森的对冲基金公司Paulson & Co持有威朗制药5.68%股权，为该公司最大股东。
威朗制药在美国上市的股票周一急升3.6%，报13.12美元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍/母红)
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
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路透多伦多6月23日 - 加拿大主要股指周五上涨，能源和矿业股等权重板块上升，但黑莓公布的首季业绩令人失望，股价录得两年半以来最大单日跌幅。