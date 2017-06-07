版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 21:37 BJT

美国热股：福特汽车5月在华销量下滑，拟推出新促销计划

路透6月7日 - 福特汽车周三称，5月其在中国的汽车销量较上年同期下降3%，为今年以来第三次出现下降，该公司并暗示将为中国客户提供折扣以提振其老款车型的销量。

福特汽车周三盘初下滑0.45%，报11.07美元。(完) (编译 王洋; 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐