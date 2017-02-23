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市场报道 | 2017年 2月 23日 星期四 22:41 BJT

美国热股：科尔百货股价盘初下滑，此前公布季度获利好于预期

路透2月23日 - 科尔百货(Kohl's)公布季度季度获利好于预期，受惠于利润率较高，但营收下降了2.8%。

科尔百货盘初股价下滑1.7%，报41.06美元。(完) (编译 李婷仪 审校 利棣儿)
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