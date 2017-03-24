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市场报道 | 2017年 3月 24日 星期五 21:39 BJT

美国热股：美光季度获利优于预期，盘初急升逾9%

路透3月24日 - 记忆体芯片厂商--美光公布季度获利优于预期，受惠于个人电脑(PC)记忆体芯片供应吃紧而平均售价上升，以及对智能手机储存晶片的需求大增。

美光股价盘初急升9.5%，报29.00美元。(完) (编译 王兴亚；审校 母红)
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