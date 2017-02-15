版本:
中国
市场报道 | 2017年 2月 15日 星期三 22:51 BJT

美国热股：美国国际集团季度亏损扩大，股价暴跌8.5%

路透2月15日 - 美国国际集团第四季亏损扩大，股票回购增加最高35亿美元。

美国国际集团周三早盘股价暴跌8.5%，报61.21美元，触及11月中来最低水准。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐