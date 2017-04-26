版本:
中国
市场报道 | 2017年 4月 26日 星期三 22:01 BJT

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%

    路透4月26日 - 美国钢铁公司     发布的第一季业绩远逊预期，每
股净亏损1.03美元，
分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预
期为29.21亿美元。
    
    该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触
及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐