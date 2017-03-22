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市场报道 | 2017年 3月 22日 星期三 21:45 BJT

美国热股：耐克第三季营收低于预期，盘初骤降逾5%

路透3月22日 - 全球最大的鞋类生产商耐克公司(耐吉/Nike)周二公布第三季营收低于预期，随着阿迪达斯(Adidas)的复苏及Under Armour的快速增长，耐克正为北美市场份额奋战。

耐克周三盘初骤降5.5%，报54.83美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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