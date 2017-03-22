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市场报道 | 2017年 3月 22日 星期三 21:44 BJT

美国热股：联邦快递发布乐观财测，盘初上扬近2%

路透纽约3月22日 - 联邦快递周二公布的季度营业利润不及预期，不过对于近期利润率前景乐观的预期，安抚了投资者的担忧。

联邦快递周三盘初上扬1.77%，报195.23美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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