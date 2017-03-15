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市场报道 | 2017年 3月 15日 星期三 21:44 BJT

美国热股：自由港麦克默伦旗下秘鲁铜矿的罢工或在下周结束，盘初小涨

路透3月15日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司旗下秘鲁Cerro Verde铜矿的工会领导人称，如果秘鲁劳工部宣布当前正在进行的罢工为非法，罢工或将在下周结束。之前劳资双方围绕工人的需求进行的协商未能达成协议。Cerro Verde是秘鲁最大铜矿。

由港麦克默伦铜金矿公司周二收报12.27美元，周三盘初涨0.9%，报12.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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