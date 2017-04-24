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市场报道 | 2017年 4月 24日 星期一 21:54 BJT

美国热股：花旗上调霍尼韦尔目标价，盘初触及纪录高位

路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。

霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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