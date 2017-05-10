版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 10日 星期三 21:54 BJT

美国热股：英伟达季度营收跳增，股价暴涨14%

路透5月10日 - 英伟达(Nvidia)公布季度营收劲增48.4%，优于市场预估，受惠于芯片需求强劲，这类芯片的客户是数据中心的大型云计算供应商。

第一季数据中心营收增加一倍至4.09亿美元，轻松超越FactSet分析师所预估的3.182亿美元。4月30日止当季，英伟达净利增长逾一倍至5.07亿美元，或每股盈余(EPS)0.79美元。

英伟达股价周三盘初暴涨14.16%，报117.52美元。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐