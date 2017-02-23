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市场报道 | 2017年 2月 23日 星期四 22:43 BJT

美国热股：英伟达评级被大幅调降，股价盘初重挫6%

路透2月23日 - Instinet将英伟达(Nvidia)评级从“买进”调降四个级距，指称游戏产业放缓。

英伟达盘初重挫6.0%，报104.09美元。(完) (编译 李婷仪 审校 利棣儿/母红)
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