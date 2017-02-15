版本:
中国
市场报道 | 2017年 2月 15日 星期三 22:34 BJT

美国热股：苹果盘初上涨，伯克希尔哈撒韦去年第四季大量买进苹果股票

路透2月15日 - 巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦去年第四季大规模买进股票，其所持苹果股票增加近三倍；截至去年12月31日，共持有5,740万股苹果股票。

苹果周三盘初股价上扬0.85%，报136.18美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐