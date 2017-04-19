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市场报道 | 2017年 4月 19日 星期三 21:40 BJT

美国热股：菲亚特克莱斯勒3月汽车销售增长良好，盘初升近3%

路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。

菲亚特克莱斯勒股价盘初升2.77%，报10.01美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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