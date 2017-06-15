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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 21:40 BJT

美国热股：西部数据拟阻止东芝出售芯片业务，盘初小跌

路透6月15日 - 美国西部数据已经向法院申请禁令，寻求阻止东芝在未获其同意情况下出售芯片业务的行为，这一举动可能让东芝的招标陷入混乱。

西部数据周四盘初下跌0.63%，报87.25美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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