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市场报道 | 2017年 4月 6日 星期四 22:07 BJT

美国热股：超微半导体急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级

路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。

AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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