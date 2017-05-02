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市场报道 | 2017年 5月 2日 星期二 21:40 BJT

美国热股：超微半导体第二季毛利润率预测令人失望，股价盘初暴跌17%

路透5月2日 - 超微半导体(AMD)公布季度营收跳增18.3%，大致符合分析师预估，但该公司第二季毛利润率预估则引发外界些许担忧。微表示，预期第二季经调整的毛利润率约为33%，第一季为34%。

超微半导体股价周二盘初暴跌17%，报11.30美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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