美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%

路透4月12日 - 达美航空周三公布的季度盈利和单位乘客营收预估均好于市场预期，称需求稳健。

达美航空预计，第二季单位乘客营收将增长1-3%。

该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期该公司第一季每股盈利为0.75美元，营收为91.8亿美元。