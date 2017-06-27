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债券 | 2017年 6月 27日 星期二 21:42 BJT

美国热股：通用汽车下调美国2017年新车销量预估，盘初跌1%

路透6月27日 - 美国通用汽车财务长周一表示，目前预计美国2017年新车销售将略高于1,700万辆，这反映了汽车业正走向温和衰退的普遍预期。

“市场无疑正在放缓...我们将逐月密切跟踪，”通用汽车财务长Chuck Stevens在电话会议中对分析师表示，“定价更加具有挑战性。”

通用汽车周二盘初股价跌1.04%，报34.16美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
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