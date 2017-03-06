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市场报道 | 2017年 3月 6日 星期一 22:35 BJT

美国热股：通用汽车将旗下欧宝业务出售给标致雪铁龙，盘初小涨

路透3月6日 - 通用汽车已与法国标致雪铁龙集团(PSA)达成协议，将旗下欧宝业务作价22亿美元(23亿欧元)出售给后者。

通用汽车周五收报38.40美元，周一盘初小涨0.44%，报38.33美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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