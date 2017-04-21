美国热股：通用电气季度业绩优于预期，但盘初转升为跌

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透4月21日 - 多元化企业通用电气(奇异,GE)周五公布第一季工业业务现金流转为负值，而且低于公司自身预期，不过获利和营收高于分析师预估。
通用电气股价盘初小跌0.2%，报30.21美元。(完) (编译 王兴亚；审校 母红)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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