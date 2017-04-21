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货币新闻 | 2017年 4月 21日 星期五 21:41 BJT

美国热股：通用电气季度业绩优于预期，但盘初转升为跌

路透4月21日 - 多元化企业通用电气(奇异,GE)周五公布第一季工业业务现金流转为负值，而且低于公司自身预期，不过获利和营收高于分析师预估。

通用电气股价盘初小跌0.2%，报30.21美元。(完) (编译 王兴亚；审校 母红)
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