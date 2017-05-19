美国热股：金宝汤公司季度获利下降4.8%，股价盘初大跌

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透5月19日 - 金宝汤公司(Campbell Soup Co)周五公布季度获利下滑4.8%，受累于促销支出增加和需求低迷。
该公司截至4月30日的会计年度第三季的净利降至1.76亿美元，合每股盈余0.58美元。上年同期分别为1.85亿和0.59美元。
周五盘初该公司股价大跌2.7%，报55.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或8.11%，报1,020点。日均获利下跌669美元，报7,685美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。