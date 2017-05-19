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货币新闻 | 2017年 5月 19日 星期五 21:44 BJT

美国热股：金宝汤公司季度获利下降4.8%，股价盘初大跌

路透5月19日 - 金宝汤公司(Campbell Soup Co)周五公布季度获利下滑4.8%，受累于促销支出增加和需求低迷。

该公司截至4月30日的会计年度第三季的净利降至1.76亿美元，合每股盈余0.58美元。上年同期分别为1.85亿和0.59美元。

周五盘初该公司股价大跌2.7%，报55.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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