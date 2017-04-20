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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 21:41 BJT

美国热股：钢铁股上扬，据报特朗普计划要求对钢铁进口展开调查

    路透4月20日 - 美国钢铁股周四上扬，之前路透报道称，两位官员透
露，特朗普周四将下令要求加紧调查进口外国生产钢铁是否损害美国国家
安全。            
    
    AK STEEL HOLDING       周四盘初攀升5.2%，报6.6美元。
    NUCOR       急升4.6%，报60.27美元；
    UNITED STATES STEEL     上扬4.9%，报29.8美元。
    STEEL DYNAMICS        劲扬5.6%，报34.54美元。
    CLIFFS NATURAL RESOURCES       上涨3.6%，报6.9美元。 (编译 母红; 审校 李军)
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