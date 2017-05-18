美国热股：阿里巴巴第四季营收激增60%至385.8亿元，高于分析师预期

路透5月18日 - 阿里巴巴集团周四公布，第四季营收高于分析师预期，得益于中国电子商务市场的强势支撑。阿里巴巴还宣布一项至多60亿美元、为期两年的股票回购计划。

截止3月31日的第四季，阿里巴巴总营收增长大约60%，至385.8亿元人民币(56亿美元)，汤森路透I/B/E/S的预估均值为360亿元。归属于股东的净利润增长至106.5亿元，或每股0.6元，上年同期为53.7亿元。