美国热股：阿里巴巴第四季营收激增60%至385.8亿元，高于分析师预期

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透5月18日 - 阿里巴巴集团周四公布，第四季营收高于分析师预期，得益于中国电子商务市场的强势支撑。阿里巴巴还宣布一项至多60亿美元、为期两年的股票回购计划。
截止3月31日的第四季，阿里巴巴总营收增长大约60%，至385.8亿元人民币(56亿美元)，汤森路透I/B/E/S的预估均值为360亿元。归属于股东的净利润增长至106.5亿元，或每股0.6元，上年同期为53.7亿元。
阿里巴巴股价周四盘初重挫3.33%，报116.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。