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市场报道 | 2017年 3月 7日 星期二 22:35 BJT

美国热股：陌陌第四季营收高于预期，盘初大涨逾12%

路透3月7日 - 中国移动聊天APP公司陌陌公布的第四季营收高于预期，受益于手游、视频直播和移动营销服务需求上升。

陌陌股价周一收报26.61美元，周二盘初大涨12.13%，报29.84美元。(完) (编译 白云; 审校 母红)
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