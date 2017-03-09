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市场报道 | 2017年 3月 9日 星期四 22:36 BJT

美国热股：零售商西尔斯控股第四季营收稍稍超越分析师预估，股价升逾3%

路透3月9日 - 陷入困境中的零售商西尔斯控股(SEARS HOLDINGS)公布的第四季营收稍稍超越分析师预估。该公司公布季度末商品库存为40亿美元，上年同期为52亿美元。

西尔斯控股周三收报7.49美元，周四盘初上扬3.5%，报7.75美元。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)
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