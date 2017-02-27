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市场报道 | 2017年 2月 27日 星期一 22:42 BJT

美国热股：高盛调降特斯拉评级至卖出并下调目标价，后者盘初骤降逾4%

路透2月27日 - 高盛将特斯拉股票评级从“中性”下调至“卖出”，同时下调了目标价，因对于该公司的Model 3车型、太阳能业务以及今年可能进行的筹资表示担心。

特斯拉周五收报257.00美元，周一盘初骤降4.55%，报245.30美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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