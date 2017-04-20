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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 21:39 BJT

美国热股：高通财报好于预期，盘初小涨

路透4月20日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。

高通股价周四盘初小涨0.3%，报52.77美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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