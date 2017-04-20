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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 21:38 BJT

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%

路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。

黑石集团股价盘初升2.3%，报30.75美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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