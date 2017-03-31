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货币新闻 | 2017年 3月 31日 星期五 21:46 BJT

美国热股：黑莓第四季亏损缩窄，盘初股价暴涨13%

路透3月31日 - 黑莓周五公布季度亏损下降，得益于营运成本下降近一半。截至2月28日的第四季，黑莓净亏损缩窄至4,700万美元，合每股亏0.10美元，上年同期则分别为亏损2.38亿美元和每股亏0.45美元。

黑莓周五盘初暴涨13%，报7.87美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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