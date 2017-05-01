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市场报道 | 2017年 5月 2日 星期二 04:15 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.13%，纳斯达克指数收升0.73%

路透纽约5月1日 - 美国股市标普500指数和纳斯达克指数周一攀升，苹果等大型科技股上涨，盖过一连串疲弱的经济数据带来的压力，并推动纳斯达克指数创下纪录新高。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收低27.05点，或0.13%，报20,913.46点；标准普尔500指数收涨4.13点，或0.17%，报2,388.33点；纳斯达克指数收升44点，或0.73%，报6,091.60点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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