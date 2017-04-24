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市场报道 | 2017年 4月 25日 星期二 04:17 BJT

美国股市: 道琼工业指数收升1.05%，纳斯达克指数上涨1.24%

路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。

根据初步收盘数据，道琼工业指数上升216.13点，或1.05%，至20,763.89点；标准普尔500指数上涨25.46点，或1.08%，至2,374.15点；纳斯达克指数上升73.30点，或1.24%，至5,983.82点。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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