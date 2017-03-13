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市场报道 | 2017年 3月 14日 星期二 04:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数数收跌0.1%，纳斯达克指数上涨0.24%

路透纽约3月13日 - 美国股市周一收盘变动不大，成交缩量，交易商关注本周稍后的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议，预计联储将宣布升息。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌21.50点，或0.1%，至20,881.48点；标准普尔500指数收涨0.87点，或0.04%，至2,373.47点；纳斯达克指数上扬14.06点，或0.24%，至5,875.78点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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