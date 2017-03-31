美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
* 道指和标普500指数创下2015年底以来最大的季度涨幅
* 摩根大通和富国银行重压标普500指数
* 道指收低0.31%，标普500指数下跌0.23%，纳斯达克指数微幅下滑0.04%，
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
自总统特朗普胜选以来，三大股指屡创纪录新高，因押注他将透过减税和增加基建支出来加快经济增长。强劲的经济数据和企业盈利增长加快也扶助股市攀升。
截至周五的第一季，标准普尔500指数上涨5.5%，为2015年第四季以来表现最强的一季。
现在投资者期待下一个季报期，权衡它会否为股市估值提供理据。
根据汤森路透I/B/E/S，预计标普500指数成份股企业第一季盈利增长10.1%。标普500指数基于未来12个月盈利预期的市盈率为约18倍，高于15的长期均值。
“估值上升至历来最高，”Robert W. Baird & Co首席投资策略师Bruce Bittles说，“毫无疑问，如果企业盈利增长不及市场预期，将会引发忧虑。”
本周路透调查逾40位策略师平均预期，标普500指数到今年底将会上升2%。
道琼工业指数收低65.27点，或0.31%，至20,663.22点；标准普尔500指数下跌5.34点，或0.23%，至2,362.72点；纳斯达克指数微幅下跌2.61点，或0.04%，至5,911.74点。
科技股是标普500指数今年迄今表现最好的板块，上涨12.2%。能源股表现最差，下跌7.3%。
周五，标普500指数11大类股中有八种下跌，金融股下挫0.72%，摩根大通下滑1.34%，富国银行跌1.03%。
埃克森美孚跌2.02%，也重压标普500指数和道琼工业指数。
FMC Corp暴涨13.15%，此前FMC同意买入杜邦的作物保护业务，向杜邦出售其健康和营养分支。杜邦股价下跌1.60%。
亚马逊上涨1.16%，触及纪录高位。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约64亿股成交，低于过去20日的平均日成交量68亿股。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.48:1；纳斯达克市场为1.18:1。
标普500指数成份股有18只触及52周新高，一只成份股触及新低；有100只纳斯达克指数成份股触及52周新高，17只触及新低。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未