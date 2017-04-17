美国股市：在清淡交投中上涨，由银行股和科技股领涨

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
* 标普科技股指数结束10日连跌的势态
* 预计标普500指数成分股公司第一季盈利增长10.4%
* 今日市场约53亿股成交，为年内迄今最低
* 道指收高0.9%，标普500指数收升0.86%，纳斯达克指数收涨0.89%
路透纽约4月17日 - 美国股市周一全面反弹，由近期受创的银行股和科技股领涨。上一交易日标普500指数收在两个月低位。
市场焦点从地缘政治紧张形势转向公司业绩，包括高盛，通用电气和强生等多家道指成份股企业本周稍后将公布业绩。
今日市场成交量为年内迄今最低。
股市反弹，上周投资者买入避险资产，因担心主要来自叙利亚和朝鲜的地缘政治紧张局势。
“市场在本周伊始上涨，因为周末全球没有发生重大的动荡事件，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说。
“（市场上升的原因是，）周末前买入的防御类股被出脱。”
Tuz称，上周多家银行公布强劲的业绩，令银行股受投资者青睐，总的来说，预期标普500指数成分股公司盈利将“相当强劲”，这支撑股市。
道琼工业指数收高183.67点，或0.9%，至20,636.92点；标准普尔500指数收升20.06点，或0.86%，至2,349.01点；纳斯达克指数收涨51.64点，或0.89%，至5,856.79点。
标普科技类股 11个交易日里首日收高，同期内金融股第二日收高。
根据汤森路透I/B/E/S，预计标普500指数成份股公司最新一季利润上升10.4%，为2014年第三季以来首季实现利润双位数增长。
标普500指数成份股企业Netflix盘后公布了业绩，常规交易时段股价大涨3.0%，报147.25美元，但盘后下挫2.1%。
亚马逊对标普500指数上涨贡献最大，升2.0%，报901.99美元，此前瑞士信贷将该股目标价从900美元上调至1,050美元。
瑞士信贷还将波音目标价上调，该股股价升1.9%，报179.02美元。
Incyte Corp急挫10.5%，报126.07美元，礼来(Eli Lilly)下跌4.1%，报82.38美元。此前两家公司上周五称，美国药品监管机构上周五拒绝批准两家公司共同研制的治疗风湿性关节炎的新药。
尽管再次聚焦业绩，市场可能仍被地缘政治紧张局势所搅动。
美国副总统彭斯周一警告朝鲜，美国对叙利亚和阿富汗的军事打击显示不要考验特朗普总统的决心。
纽约证交所涨跌股家数比例为2.93:1；纳斯达克市场为2.36:1。
标普500指数成份股有14只触及52周新高，一只成份股触及新低；有32只纳斯达克指数成份股触及52周新高，49只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约53.1亿股成交，过去20日的平均日成交量64亿股。(完) (编译 利棣儿/刘静；审校 李军)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未