美国股市：大起大落涨跌互见，共和党撤回医保改革议案后缩减跌幅

* 共和党撤回医保议案，对特朗普带来重大打击

* 标普500指数本周创年内最大周度跌幅

* 美光公布好于预期的财测后股价跳涨，扶助纳斯达克指数

* 道琼工业指数跌0.29%，标准普尔500指数跌0.08%，纳斯达克指数升0.19%

路透3月24日 - 美国股市周五收盘窄幅涨跌互见，盘中走势可谓大起大落，在共和党撤回医保改革议案后，股市缩减跌幅。

指标标普500指数短暂升至平盘以上，之后回到平盘以下，因临近收市之际，共和党撤回医保议案，因为没有得到足够的支持票数，投资者评估医保议案撤回将对总统特朗普的经济议程带来怎样的影响。

本周稍早，投资者原本担心如果医保议案不获得通过，将是特朗普是否能够推进税改等经济议程的不祥之兆。这项医保议案如果获国会通过，将废除奥巴马医保法案。

不过，一些分析师和投资者认为，医保议案暂时搁置，是令税改等政策提前进行的催化剂。

“既然他们暂时撤回了医保议案，我认为市场反而会更加乐观，认为他们能做一些更可为的、不是那么复杂的事情，比如监管改革和减税等。”Wells Fargo Asset Management资深投资组合经理Margaret Patel说。

道琼工业指数收跌59.86点，或0.29%，至20,596.72点；标准普尔500指数收跌1.98点，或0.08%，至2,343.98点；纳斯达克指数收升11.05点，或0.19%，至5,828.74点。

本周有关医保议案投票的各种消息，导致美股本周出现了11月大选以来波幅最大的交易日之一。本周，道指跌1.5%，标普500指数回落1.4%，纳斯达克指数下挫1.2%。

“今日的结果暗示，总统的施政计划可能会更加雄心勃勃，让众议院无法招架，”Global Markets高级市场策略师Peter Kenny称。

标普500指数自特朗普赢得大选以来已攀升了9.6%，期间屡创新高。但升势近期消退，周二下跌1.2%，引发市场担心这是大跌的开始。

“经济状况和企业业绩在大选前就在改善，”Voya Investment Management首席投资官Paul Zemsky称，“如果标普指数因议案未通过而跌300点，我和其他人会买入。”

医院运营商股票大幅收高，Tenet Healthcare升7.4%。此前奥巴马医保被替换的潜在可能性令医院股承压，因担心这些公司因医保覆盖范围扩大而获得的好处将不复存在。

企业消息方面，芯片制造商美光跳升7.4%，此前公司的营收和财测均超过预期。该股在标普500指数成份股中百分比涨幅最大，并帮助提振纳斯达克指数。

GameStop急挫13.6%，此前公司发布的财测低于预期。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.07:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为1.30:1。

标普500指数成份股有19只触及52周新高，三只成份股触及新低；有58只纳斯达克指数成份股触及52周新高，40只触及新低。