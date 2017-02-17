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市场报道 | 2017年 2月 17日 星期五 22:42 BJT

美国股市：小幅低开，在周末前金融股因获利了结下跌

路透2月17日 - 美国股市周五开盘下跌，在长周末假期来临前，投资者对过去几天引领股市屡创纪录新高的金融股获利了结，并等待经济政策的明确信息。

道琼工业指数下跌60.49点，或0.29%，至20,559.28点；标准普尔500指数下滑6.02点，或0.26%，至2,341.2点；纳斯达克指数跌7.51点，或0.13%，至5,807.39点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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