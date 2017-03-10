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市场报道 | 2017年 3月 10日 星期五 22:43 BJT

美国股市：开盘上涨，因就业数据强劲

路透3月10日 - 美国股市周五开盘上涨，此前亮丽的美国就业数据反映经济的强度，巩固今年首次升息的机率。

道琼工业指数上涨66.2点，或0.32%，至20,924.39点；标准普尔500指数升10.27点，或0.43%，至2,375.14点；纳斯达克指数升28.07点，或0.48%，至5,866.87点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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