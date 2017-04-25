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市场报道 | 2017年 4月 25日 星期二 21:40 BJT

美国股市：开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关

路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。

Biogen发布强劲业绩后给纳斯达克指数带来的提振最大。

道琼工业指数升155.57点，或0.75%，至20,919.46点；标准普尔500指数涨7.87点，或0.33%，至2,382.02点；纳斯达克指数升20.35点，或0.34%，至6,004.17点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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