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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 22:42 BJT

美国股市：开盘下跌，投资者评估涨势

路透3月2日 - 美国股市周四开盘下跌，因在昨日创下纪录新高，道琼工业指数史上首次收在21,000点以上后，投资者稍作喘息。

道琼工业指数跌3.4点，或0.02%，至21,112.15点；标准普尔500指数下滑3.43点，或0.14%，至2,392.53点；纳斯达克指数跌8.29点，或0.14%，至5,895.74点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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