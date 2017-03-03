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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 22:41 BJT

美国股市：开盘几无变动，等待美联储主席叶伦稍后的讲话

路透3月3日 - 美国股市周五开盘几无变动，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦稍后的讲话，可能将为本月是否升息提供更明确信息。

道琼工业指数上涨4.41点，或0.02%，至21,007.38点；标准普尔500指数下滑1.89点，或0.07%，至2,380.03点；纳斯达克指数跌6.93点，或0.12%，至5,854.29点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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