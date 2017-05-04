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市场报道 | 2017年 5月 4日 星期四 21:47 BJT

美国股市：开盘小涨，因美联储政策声明对经济充满信心

路透5月4日 - 美国股市周四开盘小涨，银行股领涨，因上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的政策声明对美国经济增长势头充满信心。

不过，科技股和能源股下跌，限制了涨幅。

道琼工业指数上涨25.49点，或0.12%，至20,983.39点；标准普尔500指数上升3.14点，或0.13%，至2,391.27点；纳斯达克指数涨6.60点，或0.11%，至6,079.15点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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