美国股市：开盘小涨，因美联储政策声明对经济充满信心

道琼工业指数上涨25.49点，或0.12%，至20,983.39点；标准普尔500指数上升3.14点，或0.13%，至2,391.27点；纳斯达克指数涨6.60点，或0.11%，至6,079.15点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)