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市场报道 | 2017年 2月 28日 星期二 22:39 BJT

美国股市：开盘微幅下跌，等待特朗普国会讲话

路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。

道琼工业指数下跌8.14点，或0.04%，至20,829.3点；标准普尔500指数降3.92点，或0.17%，至2,365.83点；纳斯达克指数下跌7.11点，或0.12%，至5,854.79点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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