美国股市：微幅收低，美国众议院推迟特朗普医保议案投票

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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* 众议院推迟对特朗普医保议案投票
* Alphabet因YouTube广告争议下跌，对标普和纳斯达克指数拖累最大
* 道琼工业指数微跌0.02%，标准普尔500指数收低0.11%，纳斯达克指数跌0.07%
路透3月23日 - 美国股市周四微幅收低，此前众议院延迟了对医保议案的投票。市场将此视为特朗普总统面临的首个政策考验。
如果美国医保法案在国会不获得通过，投资人将怀疑特朗普是否有能力在由共和党控制的国会中得到充份支持，落实包括税改和基建投资等其他雄心勃勃的计划。
美国众议院原本安排在周四对医保议案进行投票，但因未取得足够的共和党议员支持，众议院领袖推迟进行投票的时间。
标普500指数自去年大选以来上涨了10%，主要是市场对特朗普的竞选承诺将可落实，有利企业营商感到乐观。
如果医保议案不能获得国会批准，许多投资者认为将令政府推迟下调企业税的议程。
“如果投票被大大推迟，或者如果遭否决，会有可怕的市场反应，”Longbow Asset Management首席执行官Jake Dollarhide称，“但如果在上午投票并得到了通过，市场会大涨。”
周二，对医保议案的不安情绪令投资者抛出股票，标普500指数录得特朗普胜选以来的最大单日跌幅。股市对周四尾盘时推迟投票消息的反应相对温和。
道琼工业指数收跌4.72点，或0.02%，至20,656.58点；标准普尔500指数收跌2.49点，或0.11%，至2,345.96点；纳斯达克指数收挫3.95点，或0.07%，至5,817.69点。
标普11大类股中有七大类股下跌，能源股跌0.36%。
谷歌母公司Alphabet下跌1.19%，因更多的公司从YouTube上撤下广告，因担心可能跟侮辱性的视频同时出现。该股给标普500和纳斯达克指数带来的拖累最大。
零售商Five Below急升10.80%，此前发布的季度业绩超过预期。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.86:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为1.79:1。
标普500指数成份股有14只触及52周新高，一只成份股触及新低；有50只纳斯达克指数成份股触及52周新高，48只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约64亿股成交，低于过去20日的平均日成交量71亿股。(完) (编译 利棣儿/刘静；审校 李军)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”