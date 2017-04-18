美国股市：收低，受累于高盛及强生下跌

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
* 高盛今日跌幅为6月英国退欧公投后最大
* 强生营收不及预期，拖累标普500指数
* IBM盘后公布业绩后股价大跌
* 道琼工业指数跌0.55%，标普500指数下滑0.29%，纳斯达克指数跌0.12%
路透纽约4月18日 - 美国股市标普500指数周二收盘下跌，为五个交易日内的第四日下跌，受压于高盛和强生发布季报后下挫，地缘政治紧张局势也令投资者愈发谨慎。
高盛大跌4.7%，至215.59美元，此前触及11月29日来最低的盘中低位，该行公布的盈利不及预期，且交易营收下跌。
高盛录得6月24日来最大单日百分比跌幅，当日是英国退欧公投的翌日。
强生下挫3.1%，这是14个月来表现最差的一天，该公司季度营收不及分析师预期。
“今日高盛的业绩令市场失望，大部份银行的业绩不是这样糟，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler说。
“一些人士乐观预期，营收增长更多，从之前的业绩来看，企业肯定是学会了如何透过削减成本令盈利改善，但它们在营收增长上确实遇到困难。”
医保类股下跌1%，金融股下滑0.8%，这是标普500指数11大类股中表现最差的两个板块。
Cardinal Health下跌11.5%，拖累医保类股下滑，此前公司给出盈利预估令人失望，盖过了以61亿美元买入Medtronic旗下医疗供应产品业务的消息。
尽管美国银行公布好于预期的盈利，但股价逆转走势，小幅收低。
业绩季开局不是一帆风顺，可能令投资者对市值的担忧加重。股市在美国大选后升势凌厉，三大股指屡创新高，因预期美国总统特朗普将祭出经济刺激政策。
道琼工业指数收跌113.64点，或0.55%，至20,523.28点；标准普尔500指数收降6.82点，或0.29%，至2,342.19点；纳斯达克指数收挫7.317点，或0.12%，至5,849.471点。
避险资产仍受青睐。黄金和美债价格攀升，因法国即将进行总统大选、美国和朝鲜的关系逾加紧张，英国政府要求提前大选。
国际商业机器(IBM)公司周二盘后公布第一季业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。其股价周二盘后大跌3.7%，报163.71美元。
尽管大型公司业绩弱于预期，但整体上第一季业绩仍乐观。根据汤森路透数据，截至周二上午，标普500成份股中已有45家公司发布业绩，76%的企业盈利超过预期。
纽约证交所跌涨股家数比例为1.11:1；纳斯达克市场为1.27:1。
标普500指数成份股有17只触及52周新高，两只成份股触及新低；有40只纳斯达克指数成份股触及52周新高，59只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约60.7亿股成交，过去20日的平均日成交量64.1亿股。(完) (编译 利棣儿/刘静；审校 李军)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未