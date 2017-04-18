美国股市：收低，受累于高盛及强生下跌

* 高盛今日跌幅为6月英国退欧公投后最大

* 强生营收不及预期，拖累标普500指数

* IBM盘后公布业绩后股价大跌

* 道琼工业指数跌0.55%，标普500指数下滑0.29%，纳斯达克指数跌0.12%

路透纽约4月18日 - 美国股市标普500指数周二收盘下跌，为五个交易日内的第四日下跌，受压于高盛和强生发布季报后下挫，地缘政治紧张局势也令投资者愈发谨慎。

高盛大跌4.7%，至215.59美元，此前触及11月29日来最低的盘中低位，该行公布的盈利不及预期，且交易营收下跌。

高盛录得6月24日来最大单日百分比跌幅，当日是英国退欧公投的翌日。

强生下挫3.1%，这是14个月来表现最差的一天，该公司季度营收不及分析师预期。

“今日高盛的业绩令市场失望，大部份银行的业绩不是这样糟，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler说。

“一些人士乐观预期，营收增长更多，从之前的业绩来看，企业肯定是学会了如何透过削减成本令盈利改善，但它们在营收增长上确实遇到困难。”

医保类股下跌1%，金融股下滑0.8%，这是标普500指数11大类股中表现最差的两个板块。

Cardinal Health下跌11.5%，拖累医保类股下滑，此前公司给出盈利预估令人失望，盖过了以61亿美元买入Medtronic旗下医疗供应产品业务的消息。

尽管美国银行公布好于预期的盈利，但股价逆转走势，小幅收低。

业绩季开局不是一帆风顺，可能令投资者对市值的担忧加重。股市在美国大选后升势凌厉，三大股指屡创新高，因预期美国总统特朗普将祭出经济刺激政策。

道琼工业指数收跌113.64点，或0.55%，至20,523.28点；标准普尔500指数收降6.82点，或0.29%，至2,342.19点；纳斯达克指数收挫7.317点，或0.12%，至5,849.471点。

避险资产仍受青睐。黄金和美债价格攀升，因法国即将进行总统大选、美国和朝鲜的关系逾加紧张，英国政府要求提前大选。

国际商业机器(IBM)公司周二盘后公布第一季业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。其股价周二盘后大跌3.7%，报163.71美元。

尽管大型公司业绩弱于预期，但整体上第一季业绩仍乐观。根据汤森路透数据，截至周二上午，标普500成份股中已有45家公司发布业绩，76%的企业盈利超过预期。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.11:1；纳斯达克市场为1.27:1。

标普500指数成份股有17只触及52周新高，两只成份股触及新低；有40只纳斯达克指数成份股触及52周新高，59只触及新低。